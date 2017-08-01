Еще одно нападение на сотрудника правоохранительных органов произошло накануне в Одесской области

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
По информации ГУНП, инцидент произошел в Затоке, где находящийся в неадекватном состоянии мужчина ворвался в местный опорный пункт и напал на участкового.
Нападавший задержан. Проводится расследование. По предварительной информации, человек, недавно вернувшийся из мест заключения, напал на участкового , который начал вести его дело, закончившееся «отсидкой».
Таким образом, побудительной причиной противоправных действий человека может являться банальная месть.
В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.
Отметим, что по всей вероятности, за содеянное виновнику теперь грозит новый срок.