Еще одно нападение на сотрудника правоохранительных органов произошло накануне в Одесской области

По информации ГУНП, инцидент произошел в Затоке, где находящийся в неадекватном состоянии мужчина ворвался в местный опорный пункт и напал на участкового.

Нападавший задержан. Проводится расследование. По предварительной информации, человек, недавно вернувшийся из мест заключения, напал на участкового , который начал вести его дело, закончившееся «отсидкой».

Таким образом, побудительной причиной противоправных действий человека может являться банальная месть.

В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Отметим, что по всей вероятности, за содеянное виновнику теперь грозит новый срок.