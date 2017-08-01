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  • Дата: Сегодня, 14:24
Сегодня, 14:24

Еще одно нападение на сотрудника правоохранительных органов произошло накануне в Одесской области

Категория: Новости


Еще одно нападение на сотрудника правоохранительных органов произошло накануне в Одесской области

По информации ГУНП, инцидент произошел в Затоке, где находящийся в неадекватном состоянии мужчина ворвался в местный опорный пункт и напал на участкового.

Нападавший задержан. Проводится расследование. По предварительной информации, человек, недавно вернувшийся из мест заключения, напал на участкового , который начал вести его дело, закончившееся «отсидкой».

Таким образом, побудительной причиной противоправных действий человека может являться банальная месть.

В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Отметим, что по всей вероятности, за содеянное виновнику теперь грозит новый срок.

 

 



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