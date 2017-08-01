Одесский регионе не столько сложный, сколько запущенный!

Такое убеждение высказал губернатор Максим Степанов.

По его словам, многие отрасли оставались в таком печальном положении на протяжении многих лет. Поэтому быстро исправить ситуацию не получается.

И приходится прибегать к т.н. нестандартным решениям.

В качестве примера глава региона привел ситуацию с селе Саврово Окнянского района.

Там школьники на протяжении многих лет были вынуждены получать знания в помещении, похожим больше на барак, чем на школьное здание.

«Новую школу приняли решение строить еще в 2010 годку, но строительство заглохло. И только когда я купил там дом, зарегистрировался там и направил в район около четырех миллионов, строительство сдвинулось с «мертвой точки».

Отметим, что купленный дом губернатор в последствие подарил местной сироте.