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  • Дата: Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25

Одесский регионе не столько сложный, сколько запущенный!

Категория: Новости


Такое убеждение высказал губернатор Максим Степанов.

По его словам, многие отрасли оставались в таком печальном положении на протяжении многих лет. Поэтому быстро исправить ситуацию не получается.

И приходится прибегать к т.н. нестандартным решениям.

В качестве примера глава региона привел ситуацию с селе Саврово Окнянского района.

Там  школьники на протяжении многих лет были вынуждены получать знания в помещении, похожим больше на барак, чем на школьное здание.

«Новую школу  приняли решение строить еще в 2010 годку, но строительство заглохло. И только когда я купил там дом, зарегистрировался там и направил в район около четырех миллионов, строительство сдвинулось с «мертвой точки».

Отметим, что купленный дом губернатор в последствие подарил местной сироте.  

 

 



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