Юрий Бойко: Власть полностью провалила свои обязательства по восстановлению мира в Донбассе

Политик подчеркнул, что ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК не видит альтернативы дипломатическому урегулированию конфликта на востоке страны, а следовательно - Минским соглашениям. Донбасс - один из самых густонаселенных регионов Украины, поэтому никакого военного решения конфликта нет и быть не может. Говоря о механизмах для достижения мира Юрий Бойко отметил, что, первую очередь, это эффективная работа Нормандского формата, реальное взаимодействие гарантов безопасности Украины России и США, имплементация Минских соглашений.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК готов немедленно голосовать за все законы, направленные на имплементацию Минска. А что касается России - я думаю, что там люди тоже хотят, чтобы в Украине был мир и народ Украины жил достойно. Мы последовательно с первого дня создания ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступали как партия мира и были оппозицией провластной коалиции войны в Верховной Раде. Мы с первого дня подписания Минских соглашений требовали их имплементации в законах Украины. Власть полностью провалила свои обязательства по восстановлению мира,

- подчеркнул лидер оппозиционеров.

По его словам, главная ошибка - это отсутствие диалога с РФ и то, что власть фактически сделала себя заложником коалиции войны в парламенте, а также собственной популистской провоенной риторики. Это отражает политические интересы власти, но убивает надежду людей в Донбассе да и во всей Украине на нормальную жизнь.

Продолжающаяся война убивает перспективы Украины. Всем уже ясно, что без мира в стране невозможно добиться экономического роста. Сейчас Украина занимает первое место в Европе по уровню бедности, в стране процветают популизм и коррупция. Нынешняя власть и ее прихлебатели красуются на телеэкранах, а страна идёт ко дну. Люди уже устали от трепа власти. Уверен, что ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК победит на выборах, вернёт стране мир, порядок и эффективное управление, а людям стабильность и нормальную жизнь,

- резюмировал Юрий Бойко.