Рост госдолга – следствие неэффективной политики правительства

3 августа у правительства была большая радость. В этот день Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by от 2014 г. в размере 450 млн. долл. Как заявил представитель Национального банка Украины, выплата производится из золотовалютных резервов, которые, соответственно, уменьшатся на сумму платежа.
Раньше выплаты по внешним долгам осуществлялись, как говорится, в рабочем порядке, без освещения в СМИ. Теперь, похоже, наступили другие времена, и ожидается, что каждая выплата по долгам будет сопровождаться информационной шумихой.
«Правительству проще взять деньги в долг у западных кредиторов, чем развивать собственную экономику. Этими средствами можно было покрыть дефицит торгового баланса, залатать бюджетные дыры. А сейчас Украина уже балансирует на грани дефолта. Уровень внешней государственной задолженности и долга, гарантированного государством, достигает порядка 80% ВВП. Но и это не очень огорчает наших «керманычей» - ведь можно снова взять новый кредит и рассчитаться по прежним долгам», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.
Как утверждают некоторые эксперты, Украина только Международному валютному фонду должна порядка 14 млрд. долл. В целом в 2018-2019 гг. Украина должна будет погасить примерно $10-11 млрд. государственного долга.
Какое решение примет правительство в решении проблемы внешней задолженности — не известно. Поэтому остается один выход — ярко, с помпой демонстрировать способность возвращать старые долги.
Депутат отмечает:
Для справки: На обслуживание внешней задолженности государство тратит порядка 4% ВВП. Это в условии, что порядка 5% ВВП уходит на нужды национальной безопасности, 5% ВВП составляет дефицит Пенсионного фонда.