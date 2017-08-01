Рост госдолга – следствие неэффективной политики правительства

3 августа у правительства была большая радость. В этот день Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by от 2014 г. в размере 450 млн. долл. Как заявил представитель Национального банка Украины, выплата производится из золотовалютных резервов, которые, соответственно, уменьшатся на сумму платежа.

Раньше выплаты по внешним долгам осуществлялись, как говорится, в рабочем порядке, без освещения в СМИ. Теперь, похоже, наступили другие времена, и ожидается, что каждая выплата по долгам будет сопровождаться информационной шумихой.

«Правительству проще взять деньги в долг у западных кредиторов, чем развивать собственную экономику. Этими средствами можно было покрыть дефицит торгового баланса, залатать бюджетные дыры. А сейчас Украина уже балансирует на грани дефолта. Уровень внешней государственной задолженности и долга, гарантированного государством, достигает порядка 80% ВВП. Но и это не очень огорчает наших «керманычей» - ведь можно снова взять новый кредит и рассчитаться по прежним долгам», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Как утверждают некоторые эксперты, Украина только Международному валютному фонду должна порядка 14 млрд. долл. В целом в 2018-2019 гг. Украина должна будет погасить примерно $10-11 млрд. государственного долга.

Какое решение примет правительство в решении проблемы внешней задолженности — не известно. Поэтому остается один выход — ярко, с помпой демонстрировать способность возвращать старые долги.



У правительства нет внятной стратегии управления государственным долгом Украины. Единственное, на что оно способно – это выпрашивать новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами. Но эта политика имеет пагубное влияние на Украину. МВФ выставляет жесткие требования – уменьшение бюджетного дефицита за счет сокращения социальных расходов, введение рынка сельскохозяйственной земли, всеобщая приватизация госпредприятий. Это делается для того, чтобы обескровить украинскую экономику и задешево скупить все объекты, которые могут генерировать прибыль. Постепенно Украина превращается в страну с периферийной отсталой экономикой, когда расплачиваться по взятым кредитам у мировых ростовщиков будут несколько следующих поколений украинцев,

- уверен Виктор Баранский.Депутат отмечает:

Очевидно, что выход из положения только один – необходимо стимулировать экономический рост в Украине. В этом году правительство планирует рост экономики в объеме всего 1,8% ВВП. Этого абсолютно недостаточно. Необходимо повышение инвестиционной эффективности. Всячески способствовать приходу стратегических инвесторов в украинскую экономику. А сегодня, к сожалению, единственным добросовестным инвестором являются наши заробитчане, которые пересылают заработанные за границей деньги в Украину.

Для справки: На обслуживание внешней задолженности государство тратит порядка 4% ВВП. Это в условии, что порядка 5% ВВП уходит на нужды национальной безопасности, 5% ВВП составляет дефицит Пенсионного фонда.