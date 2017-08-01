Одесский Апелляционный суд оправдал одессита Вячеслава Грациотова

Который еще в 2010 году нанес смертельную рану одному из хулиганов, напавших на него и его подругу в центре города.

Тогда, подвергшийся групповому нападению молодой человек, защищаясь, нанес перочинным ножом рану одному из нападавших, которая вначале показалась легкой. Настолько, что раненый продолжил участие в нападении, а затем убежал. Однако впоследствии ранение оказалось смертельным.

Таким образом, Аппеляционный суд подтвердил оправдательный приговор Приморского районного суда Одессы.

Отметим, что областная Прокуратура признала действия Вячеслава Грациотова не выходящими за рамки закона и отказалась от обвинения. Такой же позиции придерживается и Генеральная Прокуратура. Кроме того, решение Апелляционного суда так же может не оказаться концом истории. Ведь у противной стороны остается еще право на подачу кассации.

Напомним, что за прошедшие годы все суды не нашли в действиях подсудимого состава преступления. Однако из-за упорства родственников погибшего судебные слушания тянуться вот уже семь лет.