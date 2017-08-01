 
Информация к новости
  • Просмотров: 304
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

«Марш Равенства» в нынешнем году будет вдвое длиннее прошлогоднего

Категория: Новости


«Марш Равенства» в нынешнем году будет вдвое длиннее прошлогоднего

Такие прогнозы высказали организаторы фестиваля «Одесса Прайд – 2017», который проходит сейчас в Южной Пальмире.

По словам одного из организаторов Анны Леоновой, ожидается, что в марше примут участие до пятисот человек.

Причем в их числе могут быть не только жители Украины, но и граждане других европейских стран, которые специально для этого приедут в Одессу.

Отметим, что маршрут марша держится в строгой тайне и прорабатывается с правоохранителями.

Ведь в прошлом году только сплошной кордон полиции и Нацгвардии спасли участников марша от расправы со стороны «патриотических организаций».

Напомним, что проведение мероприятия уже осудили как священнослужители, так и «патриоты». Последние, кстати, прямо дают понять, что попытаются его сорвать.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 