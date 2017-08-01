«Марш Равенства» в нынешнем году будет вдвое длиннее прошлогоднего

Такие прогнозы высказали организаторы фестиваля «Одесса Прайд – 2017», который проходит сейчас в Южной Пальмире.

По словам одного из организаторов Анны Леоновой, ожидается, что в марше примут участие до пятисот человек.

Причем в их числе могут быть не только жители Украины, но и граждане других европейских стран, которые специально для этого приедут в Одессу.

Отметим, что маршрут марша держится в строгой тайне и прорабатывается с правоохранителями.

Ведь в прошлом году только сплошной кордон полиции и Нацгвардии спасли участников марша от расправы со стороны «патриотических организаций».

Напомним, что проведение мероприятия уже осудили как священнослужители, так и «патриоты». Последние, кстати, прямо дают понять, что попытаются его сорвать.