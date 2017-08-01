Одесса поздравляет ещё одну свою защитницу

Жительница Малиновского района Одессы, ветеран Великой Отечественной войны Александра Фролова-Федулина отметила своё 92-летие, сообщает пресс-служба горсовета.

Александра Потаповна — инвалид войны II группы. С первых дней войны она вместе с подругами ушла на фронт, была подрывницей и партизанкой–разведчицей отряда особого назначения.

Одесситка дошла до Берлина и за проявленные мужество, отвагу и храбрость была награждена Орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью «Партизану Отечественной войны первой степени» и тремя медалями «За отвагу».

Кроме того, Александра Потаповна отмечена серебряной медалью «Самому храброму партизану» и награждена медалями за освобождение Будапешта и Варшавы, взятие Кёнигсберга и Берлина.