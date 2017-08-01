Одесские националисты требуют отмены выступления поэтессы Ирины Астаховой

Как отметил в соцсетях бывший руководитель местных «правосеков» Сергей Стерненко, Ирина Астахова якобы незаконно посещала Крым и находится в базе данных пресловутого «Митротворца».

Поэтому он призвал Госпогранслужбу запретить ей въезд в Украину, а организаторов ее выступления «…отметить концерт, анонсированный на 13 августа в клубе «Пляжник» (который недавно горел) и быть достойными гражданами и не провоцировать общество».

Отметим, что никто так не провоцирует ситуацию в Одессе, как так называемые «активисты» и «патриоты». К сожалению, подобные действия пока остаются практически безнаказанными.