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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В одесской области объявлена мобилизация …по борьбе с хищениями урожая

Категория: Новости


В одесской области объявлена мобилизация …по борьбе с хищениями урожая

При областной государственной администрации создана специальная комиссия по борьбе с рейдерскими захватами урожая. В нее, помимо государственных чиновников вошли так же представители правоохранительных органов. Возглавил комиссию вице-губернатор Александр Терещук.

По его словам, необходимость в создании такой комиссии объясняется неоднократными попытками силового захвата урожая, которые имели место в Тарутинском, Ананьевском и Болградском районах области.

«Наша позиция проста – кто посеял урожай, тот и должен его собрать! А все спорные вопросы должны решаться только в суде!», — отметил чиновник.

Добавим, что по данным пресс-службы областной администрации, обо всех случаях попыток захвата и присвоения урожая можно сообщать по телефонам 779-40-61 и 779-46-91



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