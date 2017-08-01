В одесской области объявлена мобилизация …по борьбе с хищениями урожая

При областной государственной администрации создана специальная комиссия по борьбе с рейдерскими захватами урожая. В нее, помимо государственных чиновников вошли так же представители правоохранительных органов. Возглавил комиссию вице-губернатор Александр Терещук.

По его словам, необходимость в создании такой комиссии объясняется неоднократными попытками силового захвата урожая, которые имели место в Тарутинском, Ананьевском и Болградском районах области.

«Наша позиция проста – кто посеял урожай, тот и должен его собрать! А все спорные вопросы должны решаться только в суде!», — отметил чиновник.

Добавим, что по данным пресс-службы областной администрации, обо всех случаях попыток захвата и присвоения урожая можно сообщать по телефонам 779-40-61 и 779-46-91