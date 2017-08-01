Масштабный пожар произошел накануне в Одесской области

Сразу восемь деревянных домов выгорело в результате пожара в селе Калиновка Лиманского района одесской области.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 15 часов 30 минут. Первый пожарный экипаж прибыл на место уже спустя всего десять минут, но к тому времени горели уже восемь домов.

Борьба с огнем продолжалась более трех часов. Пожар был ликвидирован только к 19 часам.

Однако к тому времени дома выгорели практически полностью.

Информации о пострадавших нет. Согласно предварительным данным, причиной пожара стало вопиющее нарушение правил противопожарной безопасности – люди сжигали сухую траву в ветреную погоду в непосредственной близости от одного из домов.