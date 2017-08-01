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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

С начала курортного сезона в Одесской области утонули уже тридцать четыре человека

Категория: Новости


С начала курортного сезона в Одесской области утонули уже тридцать четыре человека

Из них, двое – только за последние сутки.

Так, в селе Яски Беляевского района на реке Турунчук утонул рыбак, тело которого было найдено при помощи водолазов только после нескольких часов поисков.

А ночью поступила информация, что девятнадцатилетний парень купался на Монастырском пляже в Одессе, однако из воды не вышел. Его тело было обнаружено утром рыбаками поблизости от берега.

Что стало причинами трагедий, выясняется. Проводится расследование.

Отметим, однако, что согласно статистике в подавляющем большинстве случаев причиной трагедий на воде становится нетрезвое состояние жертв.



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