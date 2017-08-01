Одессе грозит стать центром нового вида туризма

На сей раз речь идет об… ЛГБТ-туризме.

Такую сомнительную перспективу обрисовали участники фестиваля «Одесса Прайд – 2017», который уже в течение недели проходит в нашем городе.

Причем, по мнению этих «гостей», такая сомнительная перспектива пойдет Одессе только на пользу: «…город станет не только более свободным, но и более богатым».

Ведь, по мнению организаторов фестиваля, к числу секс-меньшинств в среднем относится до десяти процентов населения. И в их числе есть далеко не бедные люди. Но для этого город должен стать равно безопасным для всех людей, вне зависимости от их расовых, религиозных и сексуальных предпочтений.

«Тогда сюда хлынут потоки туристов, которые будут наполнять местный бюджет».

Отметим, однако, что, судя по отношению к мероприятиям ЛГБТ-фестиваля и особенно, предстоящего «Марша равенства» со стороны значительной части населения города, до такой перспективы пока столь же далеко, как до линии горизонта.