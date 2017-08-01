Вован и Лексус разыграли Саакашвили (ВИДЕО)

Михаил Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется". Угрозу Саакашвили высказал, как он предполагал, заместителю главы администрации украинского президента Петра Порошенко. В действительности же он общался по телефону с пранкерами Владимиром Красновым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус. За несколько минут беседы Саакашвили успел назвать президента Украины "олигархическим типажом", а если его не пустят обратно, пообещал властям Украины устроить "все по полной программе".

С пранкерами Саакашвили общался из Венгрии, куда прилетел по уже недействующему паспорту. Накануне пограничная служба Украины пообещала, что отберет у политика документ, как только тот попытается въехать в страну.