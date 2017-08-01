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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Мировой спортивный порядок продолжает сотрясать одесская «гроза»!

Категория: Новости


Мировой спортивный порядок продолжает сотрясать одесская «гроза»!

Молодая одесская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой триумфальное выступление на турнире «Большого шлема» в Торонто. Победив недавно знаменитую Винус Уильямс, она теперь буквально снесла с корта вторую ракетку мира Симону Халеп.

Матч между ними продолжался менее часа и закончился сокрушительной победой одесситки в двух партиях с одинаково разгромным счетом 6-1.

Таким образом, одесское дарование вышла в финал престижнейшего турнира с призовым фондом более двух с половиной миллионов долларов.

В последнем поединке за чемпионство ее ожидает прекрасная теннисистка Каролин Возняцки.



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