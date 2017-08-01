В Одесском регионе запустили не только дороги, но и здравоохранение

Такое мнение высказал в ходе общения с журналистами губернатор Максим Степанов. По его словам, до нынешнего года многие участки межрайонных и междугородних дорог были попросту не проезжаемы.

Ситуация уже начинает меняться. Так, уже введен в эксплуатацию 44-х километровый участок дороги «Спасское-Вилково», а время, которое необходимо провести в пути от Одессы до «Одесской Венеции», сократилось почти вдвое!

«Теперь на повестке дня приведение в порядок и трассу «Балта-Кодыма», ряд участков которой находились в просто ужасном состоянии», — рассказал глава региона.

Что же касается здравоохранения, то Максим Степанов напомнил, что удалось наконец-то сдвинуть с мертвой точки вопрос с обеспечением больных почечной недостаточностью процедурой гемодиализа. Так новый центр гемодиализа в Белгороде-Днестровском уже открыт, а осенью в Одессе будет открыт крупнейший центр гемодиализа в стране.

Так же удалось добиться того, что число медицинских округов, которые запланировал создать в регионе Минздрав, возросло почти вдвое – с пяти до девяти.