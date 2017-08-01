Измаильский «Ильич» пойдет на переплавку?

Такое предварительное решение принял накануне Измаильский исполком.

По информации издания «Город-24», городской голова Измаила Андрей Абрамченко поднял вопрос о восстановлении в центе города целого ряда скульптурных композиций, которые украшали город в разное время его трехвековой истории.

При этом, по его мнению, для этого можно было бы использовать бронзу, из которой ранее «изваяли» местный памятник Ленину.

«Речь идет о восьми тоннах бронзы», — отметил мэр. По его словам, «…конечно, скульптуры можно было бы изготовить и из бетона, но не будет же памятник храниться десятилетиями».

Окончательно вопрос о превращении памятника Ленину в сырье для других памятных композиций будет решаться на заседании городского совета.

Напомни, что местного бронзового «Ильича» в рамках закона о декоммунизации, демонтировали еще 12 февраля 2016 года.