Глава МВД Грузии: Саакашвили нам в Грузии на*** не нужен

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) разыграл главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили, сообщает "Страна»

Он позвонил ему под видом украинского коллеги Арсена Авакова и предложил выдать Михаила Саакашвили, недавно лишённого украинского гражданства.

Однако Мгебришвили отказался принимать экс-президента на родине, хотя в Грузии он объявлен в розыск.

«Этот уважаемый человек нах** нам здесь не нужен, извините. Этот авантюрист, вы же знаете, попытается всячески... он авантюрой только занимается, и больше ничем. У вас уже ставить к стенке его надо, чтобы вы его арестовали, и передали грузинской стороне», — ответил глава МВД Грузии.

«Я его видел в кабинете, он же кокаинщик», — разоблачил Саакашвили Лексус. «Я знаю-знаю. Мы в курсе... Так что, никому этот человек не нужен. Не нужен...», — не удивился глава грузинского МВД.

Позже Мгебришвили перезвонил «Авакову» и сообщил мнение грузинского руководства.

«Если этот негодяй появится у вас, ради бога, пусть он лучше будет бомжом, чем он будет сидеть в Грузии здесь в тюрьме. Мы из него не хотим героя делать, и здесь без него хорошо живётся. Всё стабилизировалось, всё успокоилось, хорошо живётся. Если он здесь появится, то начнутся какие–то волнения и т.д. и т.п. Лучше будет бомжом и бродит по всему миру. Если появится — не передавайте нам. Вы меня понимаете?» — попросил глава МВД Грузии.