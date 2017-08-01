С понедельника Украину накроют ливни и шквалы, которые пришли из Польши

В понедельник 14 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы, чья скорость будет достигать 17-22 м/с.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Ранее сообщалось, что на праздник Маковея, который приходится на 14 августа, пройдут кратковременные дожди и грозы в западных областях, в южной части и дойдут до севера Украины. И именно эти дожди собьют наконец жару.

Ранее также стало известно, что это грозы, унесшие пять жизней в Польше, где в ночь с 11 на 12 августа во время сильных гроз погибли 5 человек и еще 36 получили ранения.