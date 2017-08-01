СБУ и полиция устраивают облавы на майнеров криптовалюты Bitcoin

По всей стране СБУ и полиция устраивают облавы на майнеров (производителей) криптовалюты Bitcoin.

Несколько последних дней тысячи украинцев, которые в последний год нашли себе способ зарабатывать на жизнь путем производства («майнинга») криптовалюты Bitcoin, находятся в сильно напряженном состоянии. Накануне было обнародовано постановление Святошинского райсуда Киева, из которого следует, что, по мнению украинских силовиков, выпуск и оборот криптовалюты на территории Украины запрещен.

В этом же документе идет речь о том, что силовики «накрыли» одну из крупных нелегальных ферм «майнеров» на территории неработающего бассейна института электросварки имени Патона в Киеве. В неработающем бассейне института электросварки имени Патона СБУ и Нацполиция обнаружили 200 компьютеров, которые занимались добычей криптовалюты Bitcoin.