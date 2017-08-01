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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Уровень «напряга» в одесском регионе существенно снизился

Категория: Новости / Политика


Уровень «напряга» в одесском регионе существенно снизился

Вывод о некоторой стабилизации обстановки в регионе сделали представители мониторинговой группы ОБСЕ, которая работает в Одесской области.

Как отметил в интервью «Избиркому» заместитель руководителя СММ ОБСЕ Дэвид Миллман, «…уровень напряженности по сравнению с 2014 и 2015 гг. существенно понизился как в городе, так и в области!»

Кроме того, по его мнению, заметно улучшилась так же и ситуация с размещением «временно переселенных лиц».

Однако, согласно выводам членов группы ОБСЕ, это произошло не благодаря действиям региональных властей. Просто за последний год многие переселенцы предпочли вернуться в места постоянного проживания, а другие смогли решить проблему пребывания в Одесской области самостоятельно.

Напомним, что губернатор Максим Степанов подтвердил, что ранее этих людей фактически бросили и анонсировал постройку целого жилого комплекса для временных переселенцев, однако работы там находятся только в начальной стадии.



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