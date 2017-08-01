Серьезный пожар произошел в одесской многоэтажке

По информации ГСЧС пожар возник на седьмом этаже 16-ти этажного дома в Светлом переулке (6-я станция Большого Фонтана). Пожарные прибыли на место уже через десять минут после поступления сигнала.

Однако к тому времени огонь успел распространиться на балконы и комнаты ряда квартир седьмого и восьмого этажей. Тем не менее, пожар был полностью ликвидирован в течение получаса.

Пострадавших нет. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что в ликвидации пожара были задействованы десять единиц спецтехники и тридцать четыре человека личного состава.