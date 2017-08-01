На День города в Одессу из Киева пустят дополнительные поезда

По информации «Укрзализныци», речь идет о двух поездах «Интерсити», которые соединят официальную и морскую столицы страны 1 и 2 сентября.

По имеющимся данным, поезда будут отправляться из Киева в 6 часов 11 минут и пребывать в Одессу в 13 часов 11 минут. А в обратном направлении –в 15 часов 6 минут и 22 часа 6 минут, соответственно.

При этом в пути поезда будут делать всего четыре остановки. Одна из них –на так называемой «малой родине» премьер-министра –в Виннице.

По данным ведомства, билеты на эти поезда уже поступили в продажу.