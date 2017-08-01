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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Многострадальный долгострой на Бочарова, 45 будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году

Категория: Новости


Многострадальный долгострой на Бочарова, 45 будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году

По информации вице-мэра Петра Рябоконя, процесс приема-передачи документации долгостроя на Бочарова, 45 идет уже полным ходом. Как только он будет завершен, будет решен вопрос и с компанией, которая займется завершением строительных работ.

Впрочем, по его словам, «…предварительные работы в этом направлении уже идут. Реальные строительные работы начнется уже в этом году и надеется, что уже в следующем году дом будет сдан!»

Отметим, что по словам городского головы Геннадия Труханова, вопрос с этим домом был бы уже решен, если бы сам дом находился на балансе города. Однако до сих пор он находился на балансе не города, а области.

При этом сама же стройка была начата в рамках государственной программы молодежного строительства.

Напомним, что за время строительства дома успели стать молодежью уже дети тех, кто изначально стал его инвесторами.

 

 



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