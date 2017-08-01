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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

До начала следующего курортного сезона в Одессе должна быть создана новая муниципальная база отдыха

Категория: Новости / Экономика и финансы


До начала следующего курортного сезона в Одессе должна быть создана новая муниципальная база отдыха

Одесский городской голова Геннадий Труханов поручил профильным руководителям, включая управление капитального строительства, незамедлительно выехать в Грибовку, где в заброшенном состоянии находится муниципальная база отдыха, определить фронт необходимых работ с тем, чтобы «…уже в следующем курортном сезоне у нас была новая база отдыха. Скажем, для семейного отдыха!»

По его словам, речь идет о базе отдыха «Полет» в Грибовке, которая находилась на балансе Одесского аэропорта.

Он обратил внимание руководства аэропорта на то, что эта база находится в заброшенном состоянии.

При этом он обратил внимание, что прежнее руководство города и области «…которое теперь бегает по Германии и Польше, успело продать полтора гектара территории муниципальной базы отдыха «Виктория», где сейчас оздоравливаются дети не только из Одессы, но и из зоны АТО!  Мы же восстанавливаем все, что можем!»



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