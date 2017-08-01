 
Информация к новости
  • Просмотров: 92
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе с начала лета оздоровились почти 200 детей из зоны АТО

Категория: Новости


В Одессе с начала лета оздоровились почти 200 детей из зоны АТО

В одесской муниципальной базе отдыха «Виктория» уже отдохнули 192 человека.

Такие данные озвучила в ходе совещания в горсовете директор департамента образования и науки Елена Буйневич. По ее словам, в их числе дети и подростки из Луганска, Марьинки, Горловки и других прифронтовых населенных пунктов.

Помимо отдыха у моря, детям и подросткам обеспечили насыщенную культурную и познавательную программу, включающую, в частности, посещение музеев, зоопарка и знаменитого Дельфинария.

Кроме того, по словам чиновника, они прошли полное медицинское обследование и те, кто в ней нуждался, получили медицинскую помощь.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 