Очередной случай поножовщины произошел накануне в центре Одессе

По информации ГУНП, накануне вечером около полуночи на улице Малой Арнаутской сотрудники полиции обнаружили мужчину с колото-резанными ранами на теле. Пострадавший находился в бессознательном состоянии.

Тем не менее, уже буквально спустя час был найден подозреваемый в совершении преступления, у которого при себе был нож. По имеющейся информации, он дал признательные показания. Что стало причиной конфликта, и являлись ли действия нападавшего покушением на убийство, пока неизвестно.

Ведь ножевые раны зачастую отличаются «отложенным эффектом», который проявляется только спустя некоторое время после нанесения.

Отметим, что выяснения отношений или разбойные нападения с использованием ножа на одесских улицах, к сожалению, становятся привычными.