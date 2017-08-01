Организаторы выступлений и государственные структуры перестают обращать внимание на одесских националистов

Несмотря на возмущение и угрозы местных национал-патриотов в одесском клубе «Пляжник» состоялся концерт известной российской поэтессы Ирины Астаховой.

Той самой, которую они накануне настойчиво обвиняли в незаконном посещении Крыма и нахождении в базе «Миротворца».

На этом основании не к трапезе будь помянут экс-лидер местных «правосеков» Сергей Стерненко обратился к Госпогранслужбе и СБУ с требованием не пускать ее на территорию Украины, а к организаторам выступления – «проявить гражданскую позицию» и отменить ее выступление.

Однако никто из адресатов националистов не обратили на их потуги внимания. В результате выступление Ирины Астаховой состоялось и прошло с большим успехом и овациями.

Так что провал местных «патриотов» оказался весьма «громогласным»!

Отметим, что сам Сергей Стерненко так и не смог дать внятного объяснения, почему поднявшие настоящий вой в соцсетях националисты не сподобились провести даже самой захудалой акции протеста.

Или, может быть, просто не нашли спонсоров?