Велодорожка: Часть вторая

На Ольгиевской перешли к строительству велодорожки между Пастера и Княжеской. Первая часть, которая проходит от Софиевской до Пастера, уже готова.

По словам велосипедистов, пока там не хватает разметки. На велодорожке паркуют машины и ходят люди. И все равно, очень приятно катиться по специально выделенной, гладкой, новой дорожке.

Отметим, строительство ведётся по плану, который мэрия утвердила в 2015 году. В будущем в центре Одессы должно появиться единое велокольцо. Следующим обустроят квартал до Коблевской.