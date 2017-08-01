Своеобразные «саркофаги» закроют мусорные контейнеры в центре Одессы

С целью поддержания туристической привлекательности Одессы и создания комфортных условий проживания одесситов по поручению мэра Геннадия Труханова в городе проводится работа по благоустройству мест размещения мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время реализованы два пилотных проекта: один — в центре Одессы, второй — в спальном районе.

Так, на Приморском бульваре установлен своеобразный «саркофаг» для мусорного контейнера, изготовленный на базе КП «Одескоммунтранс». Саркофаг выполнен в соответствии с требованиями к дизайну объектов для размещения в центральной части города.

Кроме того, на улице Генерала Петрова специалисты управления дорожного хозяйства установили ограждение, скрывающее ряд мусорных контейнеров.

По результатам эксплуатации данных объектов будут сделаны выводы о целесообразности дальнейшего установления подобных сооружений на территории города.