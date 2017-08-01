15 августа в Одессе в ряде домов будет отключена электроэнергия

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 15 августа в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

С 9:30 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

- 1-й Кустанайский пер., 1, 2;

- ул. Днестровская, 2-16, 1-17;

- ул. Авиаторская, 2-16;

- ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;

- ул. Девятая;

- ул. Десятая;

- ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;

- ул. Самолётная, 20, 22, 12.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители следующих домов:

- ул. Ланжероновская, 13-17, 20-24;

- ул. Ришельевская, 4;

- ул. Екатерининская, 17.