Запад нам поможет! На сей раз – в очистке сточных вод…

Об этом сообщил на совещании в мэрии директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин. По его словам, по этому поводу уже ведутся предварительные переговоры с рядом международных фондов и проектов. В частности, с проектом ЕС «Горизонт».

Результаты этих переговоров станут известны уже в ближайшее время.

Напомним, что задачу наладить процесс доочистки сточных вод поставил перед подчиненными лично городской голова Геннадий Труханов, который еще в начале лета обратил внимание на результаты анализов, сбрасываемых в море сточных и дренажных вод.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что они негативно влияют на качество морской воды. Что недопустимо, особенно во время курортного сезона.