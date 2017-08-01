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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

После прошедшего накануне ливня купаться в море категорически не рекомендуется

Категория: Новости


После прошедшего накануне ливня купаться в море категорически не рекомендуется

С таким предупреждением обратились к одесситам и гостям города сотрудники Госпродпотребслужбы. По их словам, вместе с обильными осадками в прибрежной акватории могли попасть различные загрязняющие вещества. Поэтому, во избежание ухудшения экологической ситуации и роста инфекционных заболеваний эксперты советуют временно отказаться от морского водопользования.

Впрочем, принимая во внимание, что на проведение необходимых анализов необходимо несколько дней, точной информации о состоянии морской воды пока нет.

Напомним, что, опять-таки по экспертным данным, для самоочистки воды в прибрежной зоне Одесского залива обычно требуется два-три дня.



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