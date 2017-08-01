Бытовые отходы в Одессе вывозят «спустя рукава»

Особенно – на окраинах города с частной застройкой. На это обратил внимание заместитель городского головы Анатолий Орловский. По его словам, уже в ближайшие дни по этому вопросу будет проведено специальное совещание с участием руководства мусоровывозящих компаний.

Как выяснилось на встрече с городским активом, на окраинах города нередко вывоз мусора происходит всего два раза в месяц. И это – в условиях летней жары, когда процессы разложения и гниения отходов значительно ускоряются.

Впрочем, городской голова Геннадий Труханов обратил внимание и на колоссальную задолженность, которая возникла у населения этих районов перед мусоровывозящими компаниями.

Поэтому он дал указание заняться решением этой проблемы незамедлительно.

Напомним, что, как уже не раз отмечалось в городском совете, многие жители городских окраин вообще не хотят оплачивать вывоз мусора, выбрасывая его в неприспособленных для этого местах, в результате чего стихийные свалки растут, «как грибы после дождя».