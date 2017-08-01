Злоупотребление алкоголем в очередной раз закончилось убийством

Трагедия произошла накануне в Татарбунарском районе Одесской области.

Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, во время совместной охоты на птиц приятели, вероятно, решив согреться (в разгар лета) явно переборщили со спиртным. В результате один из них внезапным выстрелом убил своего «сотрапезника».

Проводится расследование. По предварительным неофициальным данным, причиной гибели человека, вероятно, стал случайный выстрел. Таким образом, речь может идти о непредумышленном убийстве.

Впрочем, проверяются все возможные версии происшедшего.