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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Злоупотребление алкоголем в очередной раз закончилось убийством

Категория: Новости


Злоупотребление алкоголем в очередной раз закончилось убийством

Трагедия произошла накануне в Татарбунарском районе Одесской области.

Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, во время совместной охоты на птиц приятели, вероятно, решив согреться (в разгар лета) явно переборщили со спиртным. В результате один из них внезапным выстрелом убил своего «сотрапезника».

Проводится расследование. По предварительным неофициальным данным, причиной гибели человека, вероятно, стал случайный выстрел. Таким образом, речь может идти о непредумышленном убийстве.

Впрочем, проверяются все возможные версии происшедшего.



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