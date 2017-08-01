Одесский Госархив: и снова тендер, и снова ожидание

Нет, что ни говори, а с нашим Государственным архивом Одесской области прямо невезуха какая-то. Как вы догадались — я о его многострадальном здании. Том самом, которое сейчас «прочно держится» на подпорках и том, которое будет. Если, конечно, будет.

Ну вот вроде бы все хорошо: был официально объявлен тендер по строительству пристройки к зданию хранилища архива по ул. Пироговской. И что же? И без того жаркое июльское лето запылало по этому поводу новыми страстями. Суть: сотрудники Госархива и общественники выразили несогласие с условиями тендера и потребовали внести правки в документацию. О чем и сообщили на пресс-конференции по вопросам тендерного аукциона.

Доступ к тендерной документации, как сообщила тогда и.о. директора Госархива Лилия Белоусова, сотрудники хранилища получили поздновато. А когда ознакомились с документами, то увидели, что предполагаемая пристройка к Госархиву никак не решит проблему вместимости здания. Суть проста: по словам архивистов, проект пристройки обеспечивает только 4 тыс. кв. м. дополнительной площади, а требуется в три раза больше — 12 тысяч.

Члены Общественного совета при областном Госархиве подчеркнули: в заключении, которое вынесли по данному проекту специалисты ОГАСА, указано, что обязательным условием строительства пристройки является ремонт существующего здания, но при этом смету сотрудникам Госархива так и не показали.

Суть: переместить фонды, находящиеся в здании бывшей Бродской синагоги, некуда. Почему? Мобильные стеллажи из-за их веса (один стеллаж весит 250-280 кг) и прокладки для них рельсов и подъемников, требуют специальных перекрытий. Их нельзя устанавливать выше 4-го этажа, а в новой пристройке планируется 8 этажей. Кроме того, не предусмотрены читальный зал, конференц-зал и серверная. Еще проблема: запланировано 13 рабочих кабинетов вместо 18-ти, которые сейчас есть у архива.

Это всего лишь некоторые проблемы, озвученные сотрудниками и общественниками. Было названо и еще кое-что. И это «кое-что» весьма и весьма существенно. Так, здание проектировалось для жилых зданий, а не общественных; перекрытия между этажами запланированы всего в 30 см и они не выдержат предполагаемую нагрузку; в здании запланировано водяное (!) пожаротушение; вблизи нынешнего здания нельзя забивать сваи.

Строить новое хранилище, куда переедут документы из здания Бродской синагоги на углу Пушкинской и Жуковского, хотели компании СК «Бастион» и ЧП «Полибуд-2». Первая предлагала выполнить работы за 53 млн 165 тысяч гривен, вторая — за 53 млн 535 тысяч гривен.

Дальше — больше: стало известно, что Одесский облсовет так и не смог выбрать подрядчика реконструкции здания Госархива на Пироговской. Были отклонены обе поданные на тендер заявки — из-за проблем с документами.

И что же? Управление Одесского облсовета по имущественным отношениям, как сообщила пресс-служба ведомства, объявило второй тендер на определение компании-подрядчика, которая займется возведением пристройки к существующему зданию Госархива по ул. Пироговской, 29.

На сегодняшний день проходят открытые торги на определение компании-подрядчика по строительству пристройки к зданию Государственного архива в Одесской области на Пироговской. Соответствующее уведомление опубликовано в открытой электронной системе публичных закупок «Prozorro». Конкурс состоится 17 августа.

Что ж, пока остается лишь напомнить, что Государственный архив Одесской области сейчас находится в здании бывшей Бродской синагоги, которое еще в 1988 году было признано аварийным. С 2011-го в нем официально запрещено находиться. 19 февраля 2016 года Одесский облсовет решил передать здание общине «Хабад Шомрей Шабос». Кстати, тогда же Госархив планировалось переселить в развалины на территории психбольницы, что вызвало целую бурю возмущений. Позже в облсовете от первоначальной идеи отказались, пообещав построить для архива новое здание на ул. Пироговской.

Мы так долго ждали, как же сложится судьба здания Государственного архива. Подождем еще…