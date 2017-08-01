Доисторическая ментальность

Время от времени задаешься вопросом: «Как можно было полностью оболванить целую нацию за столь короткое время: за какие-то 3,5года?» Этот вопрос приводит нас к mental study, этнометодологии и этнопсихологии – научным областям, изучающим ментальность наций.

Что такое национальная ментальность?

Ментальность – это совокупность интеллектуальных навыков, верований, характерных для коллективного мышления и присущих каждому из членов этого коллектива. Это состояние коллективного духа нации, ее разума и умонастроения. Национальный менталитет, от mentalite – духовность франц.: свойственный данной этнической общности стиль жизни, культуры; присущая данной нации система ценностей, взглядов, мировоззрения, черт характера, норм поведения. Национальный менталитет характеризуется устойчивыми: неизменностью, постоянством, консерватизмом. Он слабо подвержен воздействию извне, попыткам идеологического, административного, правового или управленческого давления. На индивидуальном уровне этнический менталитет формируется в процессе обучения и воспитания, самореализации личности, выбора своей роли, усвоения ею национальной культуры, идентификации себя с ближайшим социальным, этническим окружением. Как элемент духовной жизни национальный менталитет тесно связан с формированием национального самосознания и на обыденном уровне нередко носит мистический, эмоциональный или религиозный характер. С учетом индивидуальных психологических особенностей, темперамента и черт характера личностное восприятие и усвоение духовной культуры своего этноса и, соответственно, национальный менталитет может иметь двойственное значение: полное принятие элементов культуры и духовных ценностей на веру или, наоборот, слишком рациональное, критическое к ним отношение и усвоение. В зависимости от личной позиции, особенностей восприятия и усвоения культурных ценностей и склада мышления может сформироваться различный уровень идентификации представителя той или иной народности или группы со своим национальным и социальным окружением. Исследование национального менталитета в рамках науки этнопсихологии имеет важное значение для определения степени сплоченности, интеграции, этнической общности группы, а также осознания места и роли личного "Я" в системе категорий "мы" – "они", "свои" – "чужие". Более конкретно «свои» определяются через целую систему социальных регуляторов и фильтров, одним из которых часто называют национальный характер.

Национальный характер

Национальный характер определяет принадлежность людей к той или иной национальной общности, лежит в основе национально-культурной идентичности всех представителей конкретного этноса. Он формирует в сознании ощущение родства человека с другими представителями нации. «Національний характер є сукупністю соціально-психологічних рис (національно-психологічних настанів, стереотипів), що властиві національній спільноті на певному етапі розвитку і проявляються в ціннісних ставленнях до навколишнього світу, а також у культурі, традиціях, звичаях, обрядах» (Гнатенко П. І. Український національний характер – К., 1997.). Почти все психологи-исследователи выделяют такие характеристики украинского национального характера: демократичность, любовь к воле, эмоциональность, которая проявляется в любви к музыке, приближенность украинцев к природе, культ женщины и семьи, религиозность, толерантность к другим народам, трудолюбие, гостеприимство. Большинство исследователей склоняется к тому, что украинцы по своей сути интроверты, то есть, направлены на собственный психический мир, на проблемы прежде всего собственного социума. Именно поэтому в украинском обществе семья, ближайшие родственники имели большую ценность. Важно заметить, что интровертность проявляется в миролюбии, несклонности к агрессии и насилию, в сосредоточении на собственной внутренней свободе. Определённая закрытость для внешнего мира рождает личностную сдержанность, выдержку и настойчивость. Практически все исследователи определяют такую характерологическую черту украинцев, как индивидуализм, который выражается в непослушании, в пограничных своих проявлениях ведет к отвержению какой -либо власти, к анархизму, бунту. Продолжительное отсутствие в Украине государственности не способствовало формированию у нации ответственности за собственную судьбу, рождало политическую пассивность, ожидание, что кто-то другой сможет решить их проблемы. Если такие ожидания не оправдываются, тогда начинается поиск виновного, но только не в себе, в других. Недостаточное развитие социальной воли также определяется многими исследователями украинского этноса. Доминирование эмоциональности, фантазий над волей в характере украинцев часто приводило к тому, что поставленные цели не были достигнуты, или реализовывались не так, как были задуманы. Украина – большое, многонациональное государство. На её территории мы сможем выделить не один, а несколько относительно самостоятельных этнических типов, которые расположены в разных регионах: Закарпатье, Галичина, Восточная, Центральная, Южная Украина. Этнический характер жителей каждого из этих регионов складывался под влиянием разных социально-исторических, политических, культурных, религиозных, языковых и т.д. факторов. Формирование целостного украинского национального характера только начинается и требует многого исторического времени. Очень важно учитывать, что ни одна из черт характера сама по себе не определяет его суть вообще, а отображает только определённый способ реагирования на обстоятельства, форму переживания внешней действительности. Национальный характер отражает отношение людей к действительности, окружающему их миру, характеризует их эмоциональные реакции и поведение. Каждая нация имеет свою особую культуру, символы и обычаи. Каждый народ имеет определенные различия в поведении и привычках. Классификация народов по психическим характеристикам (мышление, эмоции, ощущения и интуиция) была осуществлена Юнгом. По этим функциям ученому удалось выделить соответствующие психологические типы: мыслительный, эмоциональный, сенсорный и интуитивный. Каждый из типов может быть интровертным или экстравертным, что обусловлено поведением индивида по отношению к какому-либо объекту. Классификация психических типов соотносится с этническими общностями, поскольку психология этноса состоит из психологии его отдельных представителей. Специфика психологии этноса и его членов вызвана доминированием одной из четырех перечисленных психических функций. Например, жители Востока являются интровертной расой, которая направлена на свой внутренний мир. Гельвеций, французский литератор и философ эпохи Просвещения, связывал национальный характер с формой правления, отмечая, что правитель, который узурпирует власть, становится деспотом, а деспотизм – это страшный враг общественного блага, что в результате приводит к изменениям характера всей нации. Украинский национальный характер исследовал известный украинский общественный деятель Юрий Липа. Он выделил 4 составляющие украинской пракультуры и подробно характеризировал их: это трипольский, понтийский, готский и киево-русский первени. Трипольская пракультура имеет этническую связь с пракультурой Малой Азии. Именно трипольская цивилизация сформировала праукраинские города и села, создала дороги, валы, разбила землю на поля. От них у нас и психология земледельца, и уважение к женщине, и семейные обычаи, и демократический гражданский строй. Понтийская пракультура – это культура Северного Причерноморья, где население было перемешано с эллинским этническим типом. Понтийская культура близка, а иногда просто отождествляется со скифской. От них украинцы унаследовали отвагу, предприимчивость, творческий дух, тягу к красоте. Государство Киевская Русь просуществовало около 700 лет. От него у украинцев осознание своих политических традиций, которые сохранила княжеская элита даже в Литовском государстве, а также продолжили запорожские казаки вплоть до отмены Гетманщины. Украинцам присуща такая черта характера как неприятие другого этноса. Из исследований Липы известно, что украинцы очень неохотно вступали в брак с представителями других этносов. Дмитрий Чижевский, украинский историк, литературовед, определял, что безусловной особенностью психического уклада украинца является эмоционализм и сентиментализм, чувствительность и лиризм; ярко проявляются эти черты в эстетизме украинской народной жизни и обрядности. Рядом с этими чертами стоят индивидуализм и стремление к «свободе». Третья черта – беспокойство и подвижность.

Первобытное мышление

Одной из важнейших черт украинского национального характера, по крайней мере на Западной Украине, является магизм. В каждом дворе колдуют, ворожуют, привораживают, гадают, насылают порчу, процветает черная магия, в чести маги-мальфары и другие колдуны-знахари. Здесь происходят почти ежегодные наводнения как Божья кара за эти смертные грехи (Библия ясно говорит об этом: Лев.19:26, Вт.18-10, Исх.22:18, Мих.5:12, 4-е Цар.9:22, Деян.19:19, Гал.5:19). Православие здесь имеет чисто ритуальный характер, представление о Едином Боге и Искупительной Жертве Христа не укоренилось здесь, и сознание жителя деревни стоит еще на пра-логической или магической стадии. Этот термин принадлежит французскому философу Люсьену Леви-Брюллю, который он предложил в своей классической книге «Первобытное мышление». Магическое мышление на примере выглядит так: «если дикарь ловит рыбу и она не ловится, значит – ее кто-то заколдовал. Значит тот, кто идет мне навстречу, заколдовал ее и я должен его убить. Тогда рыба будет ловиться и я смогу прокормить семью» (магический силлогизм).

Магический уровень развития украинского менталитета

Если использовать классификацию современного философа Кена Уилбера, то в соответствии с ней социальное сознание развивается от патриархальной стадии к магической, после – к мифологической, далее – к рациональной, плюралистической и интегральной. Европейские и русский этносы давно перешли в массе своей как минимум к мифологической и рациональной стадиям, а некоторые группы – и к более высоким. (В России сейчас наблюдается возрождение неоархаики в таких движениях как славяно-арийские веды и др.) Известный гарвардский исследователь украинского происхождения Григорий Грабович в 1982 г. выпустил книгу «Поэт как мифотворец», посвященную поэзии Тараса Шевченко, где применил методологию структурализма известного антрополога Виктора Тернера к произведениям Кобзаря. Эта методология состояла в делении социальной сферы примитивного племени на две так называемые «бинарные оппозиции»: «идеальную общность» (рассказанный шаманом миф, соединяющий племя в целостное образование) и «социальную структуру» (иерархия социальных статусов повседневной жизни). Например, с понедельника по пятницу я и ты – элементы социальной структуры: ты – академик, а я – дворник. Но в воскресенье мы вместе сидим на одной скамейке в Костеле на мессе и мы – братья (идеальная общность), т.е. приобщены к одному тотему (закон партиципации Л.Леви-Брюлля), в данном примере, к католическому. Она до сих пор применялась только к мифам примитивных народов. Грабович рассмотрел двойственность в творчестве Кобзаря: стихи Шевченко, где он – творец национального мифа, пассионарий и титан (идеальная общность), и его русскоязычный дневник, где он довольно высокомерно отзывается об украинцах с точки зрения имперского петербургского дискурса (социальная структура). Это, разумеется, вызвало скандал в ученой украинской диаспоре в начале 1980-х гг. Это одно из главных свидетельств того, что украинский менталитет до сих пор остается магическим, т.е. отсталым и примитивно-селянским. До Европы с ним как пьяному до Москвы.

Вот и ответ, вот в чем разгадка

Только магическую нацию можно было так просто «развести». Магия СМИ сделала свое дело. Суть подлинной ментальности – изменение, трансформация сознания. Это работа с картиной мира, убеждениями, представлениями о мире, акт веры в которые делает их «реальностью». То, во что ты веришь, становится реальностью для тебя. Если, например, ты веришь всему тому, что вдалбливает тебе в голову пропаганда, то сама вера в то, что она говорит, выстраивает в твоем сознании своеобразную параллельную псевдореальность – «Матрицу», из которой, как из ловушки, уже нет выхода. Почему? Посмотреть и оценить со стороны степень своей вовлеченности, т.е. дистанцироваться от ситуации вследствие полной включенности в нее уже нет возможности. Ты уже не слышишь другое мнение, у тебя уже стеклянные глаза фанатика, одержимого бесом, которого ты поймал при систематическом просмотре 5 канала. Тебя уже раздражает любое возражение, любые попытки самостоятельно мыслить или проявления сомнения в твоей, т.е. единственно верной точки зрения. Ведь других правильных позиций в принципе быть не может. Но внутри себя ты понимаешь, что с тобой что-то не так. Что это? Что при этом делать? Как выйти из Матрицы? Когда это случается не только с тобой, а с целой страной? Когда резко поглупели все и сразу – это первый признак действия психовируса – мощнейшего разрушителя сознания и его структур. Тем, кто подсадил тебя на крючок психовируса, потратив на это миллиарды долларов, ты как личность – не нужен, ты, простой гражданин Украины – просто часть плана по сценарному управлению, просто массовка, послушная «биомасса», которую нужно умело «настроить» на нужную им атмосферу, сегодня это – «управляемый хаос». Последние 3,5 года создается впечатление всеобщего коллективного помешательства, организованного и направляемого жесткой рукой властей предержащих. Опьяненные полнейшей безнаказанностью, они элементарно издеваются над простыми людьми как хотят. Это целенаправленное систематическое действие, укладывающееся в единый сценарий, цель которого – управляемый хаос, т.е. полное стирание грани между добром и злом, и более того, уничтожение самих критериев их различения и оценки, это насильственное забвение здравого смысла. Ты – просто пушечное мясо, навоз под подошвами олигархов. И чем быстрее ты перестанешь быть личностью и потеряешь свою способность мыслить здраво, тем для них лучше. А точнее – лучше тебе вообще подохнуть, и побыстрее: чем меньше ртов и нагрузки на почву, тем короче пищевая цепочка. Человек перестал быть для власти, а значит, и для культуры в целом, какой-либо ценностью. Это и есть эпоха ПОСТГУМАНИЗМА, сегодняшняя ментальность «после человека»!