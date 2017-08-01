Сегодня и в ближайших номерах «советы специалиста» дает кандидат медицинских наук, член Европейской Ассоциации ортопедов –травматологов, врач ортопед-травматолог 11 ГКБ высшей категории Сергей Александрович Варзарь.

Здоровый образ жизни

Любой врач вам скажет, что человек должен быть активен, несмотря на возраст. Я, как ортопед-травматолог, могу добавить: обязательно должны нагружаться в той или иной степени все суставы, потому что, как известно, питание костной, соединительной и хрящевой ткани происходит за счет работы мышц. Поэтому и в 20, и в 40, и в 50, и в 80 лет такие нагрузки категорически необходимы, если вы хотите продлить активный образ жизни максимально долго. Конечно, нагрузки должны быть разной продолжительности и интенсивности, с учетом возраста, состояния костной, мышечной систем, возрастных изменений и сопутствующих заболеваний. Но нагрузки все равно должны присутствовать в нашей жизни. Я бы порекомендовал для всех давно испытанный способ – это ежедневная 10-20 минутная гимнастика с самыми простыми движениями. Все их знают – это наклоны, повороты в положении стоя, лежа, движения суставами рук и ног. Комплексы упражнений разной специфики для шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, для разработки суставов сегодня можно найти с легкостью в интернете в огромном количестве. Но безусловно лучше, чтобы вам упражнения рекомендовал врач ортопед-травматолог, который знает о ваших проблемах. Однако и людям вполне здоровым необходимо хотя бы раз в день, с целью профилактики остеопороза, остеохондроза, чтобы эти проблемы не появились, делать физзарядку. Наличие изнурительной физической работы, длительного положения сидя или же постоянной беготни в течение дня не являются правильной физической нагрузкой и не исключают необходимости лечебной физкультуры или простой и элементарной гимнастики. Это довольно распространенное заблуждение, что обычные движения, присутствующие в нашей повседневной жизни, могут заменить гимнастику. Я часто встречаюсь в своей практике с тем, что пациенты искренне считают, будто они дают своим суставам и мышцам достаточную нагрузку. Они утверждают, что они активны, много двигаются, поднимают и носят грузы и так далее. Но суть в том, что при постоянной монотонной работе напрягается только определённая группа мышц, из которой не успевает выводиться накапливающаяся молочная кислота, которая делает недееспособными мышцы, выполняющие свою работу. Другие же группы мышц при этом не работают, атрофируются. Подобный изнурительный труд без отдыха рано или поздно приведет к ослаблению мышечного комплекса и к проблемам, связанным с суставами и позвоночником. Желая закончить определенный этап труда, человек, не задумываясь, продолжает нагрузку, и со временем уставший мышечно-связочный комплекс позвоночника или сустава не в состоянии их удержать. В результате возникают вывихи в подвывихи в подвижных сочленениях, а также механические проблемы, требующие комплексного лечения. При этом существует достаточно простой способ избежать подобных неприятностей. Это – небольшие паузы, перерывы между работой. Система давно изучена и опробована, дает очень хорошие результаты. Мы помним, что для рабочих и школьников, студентов и работников умственного труда между занятиями устраивают 10-20 минутные перерывы. Таким же образом работает производственная гимнастика на предприятиях. Перерыв на 10-20 минут рекомендуется делать через каждые час-полтора. И поверьте, это время, как порой кажется, вовсе не будет потеряно зря. Отдохнув, вы будете делать свою работу эффективнее, а здоровье позвоночника и суставов сохраните максимально долго. Очень полезны также и вечерние прогулки. Знаю, многие думают, что сил у них и так после работы нет. Прийти домой, поужинать и устроиться на остаток вечера на диване, конечно же, проще. Но пользы от этого никакой нет, а вред очевиден.

Очень благоприятно воздействие на организм плавания. Мы живем в таком городе, что летом в нашем распоряжении прекрасное Черное море. Плюс к этому – достаточно бассейнов, которыми можно воспользоваться в холодное время года. Очень важно то, что когда человек плавает, осевая нагрузка на его тело уменьшается во много раз. При этом работают все группы мышц, давая возможность отдохнуть, восстановиться тем воспаленным участкам, которые получили большую нагрузку в течение дня.

Легкая пробежка до работы или прогулка вдоль моря или в парке вечером, тоже очень полезны для организма. Хорошо, если вы приверженец велосипедных прогулок. Доехать до работы на велосипеде вместо того чтобы мучиться в маршрутке или стоять в пробках в автомобиле – отличный выбор. К тому же это сегодня модный тренд. В Европе велосипед используется повсеместно, он давно уже стал востребованным видом транспорта, ведь европейцы очень много внимания уделяют здоровому образу жизни и экологии. И когда я вижу такие же тенденции у нас, я, как ортопед-травматолог, этому искренне радуюсь.

Консультации: центр «Витамед», ул. Воробьева 5, территория 11 ГКБ.

Врач: Варзарь Сергей Александрович. Предварительная запись по

тел. 700 00 56.

Подготовила Елена Антонова