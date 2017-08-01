Продажа пакета акций «Одессаоблэнерго» провалилась из-за отсутствия покупателей

Запланированный на сегодня аукцион по продаже 25% государственного пакета акций ПАО «Одессаоблэнерго» отменен. Как сообщили в фонде Госимущества Украины, это пришлось сделать из-за отсутствия заявок.

Таким образом, планы государства сделать очередное «Облэнерго» целиком частным, сняв с себя таким образом всякую ответственность за развитие компании, да еще и заработать на этом, потерпели фиаско.

Наглядным свидетельством тому стал не перенос, а отмена аукциона.

Впрочем, по мнению экспертов, такой результат можно было предвидеть. Ведь 25% пакет акций в данном случае не является даже «блокирующим пакетом», поскольку по имеющейся информации, остальные акции находятся, фактически, в одних руках.

Таким образом, даже приобретя целиком всю государственную долю «Одессаоблэнерго», стартовая цена которой была определена в 631 миллион гривен, реально влиять на деятельность и развитие компании новый собственник все равно бы не смог.