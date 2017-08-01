Сразу два серьезных ДТП произошло минувшей ночью в Одессе

На улице Ицхака Рабина автомобиль «Мазда» совершил наезд на 24-летнего пешехода.

По информации Патрульной полиции, пострадавший переходил дорогу в неустановленном месте перед идущим транспортным средством.

К счастью, такое пренебрежение правилами дорожного движения в данном случае не стоило человеку жизни. Однако он получил травмы и в состоянии средней тяжести госпитализирован.

А за несколько часов до этого в районе Хаджибейской дороги сгорело сразу два грузовика «Рено-Магнум-440».

Прибывшие пожарные расчеты оперативно погасили пламя, однако моторы, кабины выгорели практически полностью. Пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.