Одесса – всеукраинский лидер по достройке «долгостроев»

Об этом сообщил активу города мэр Геннадий Труханов. Так, по его словам, накануне сдан в эксплуатацию жилой комплекс «Новый Маяк».

«…в результате сто тридцать одесских семей смогли, наконец-то, въехать в свои новые квартиры, которые они оплатили еще более десяти лет назад», — подчеркнул городской голова.

При этом он отметил, что строительство произведено в точном соответствии с предъявляемыми требованиями, «…дом утеплен, территория благоустроена».

Геннадий Труханов напомнил, что это уже десятый по счету «долгострой», достроенный и введенный в эксплуатацию в Одессе только за последние годы.

Таких показателей нет больше ни в одном городе страны, отметил мэр.