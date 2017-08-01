На раздевшуюся перед Порошенко и Лукашенко активистку Femen завели уголовное дело

Во время допроса в Печерском отделении полиции Киева сотрудники правоохранительных органов предъявили подозрение активистке Femen Анжелине Диаш.

Диаш подозревается в использовании поддельного документа для посещения встречи президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве (ч.4 ст.358 УК Украины). Теперь активистка может быть оштрафована на сумму, эквивалентную 50 необлагаемым минимумам доходов граждан, арестована на срок до шести месяцев или приговорена к ограничению свободы на срок до двух лет.

«Защита Анжелины Диаш вызвала также свидетелей по делу о хулиганстве — президентов Украины и Беларуси», — отмечает адвокат девушки Ярослав Яценко.

Напомним, что ранее участница движения Femen Анжелина Диаш оголила грудь перед Порошенко и Лукашенко.