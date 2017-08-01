Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели военнослужащего в Одесской области

Как сообщили в отделе коммуникации регионального управления Нацполиции, соответствующее досудебное расследование проводится по ч.1 ст.115 УК Украины.

«Назначен ряд экспертиз. Согласно предварительным выводам из двух из них, мужчина скончался в результате алкогольной интоксикации», — отмечают правоохранители.

Сообщается также, что в Одесском областном бюро судмедэкспертизы прошло повторное комиссионное обследование тела погибшего военного, и, по мнению экспертов, обнаруженные на трупе ссадины и травмы не являются причиной смерти (эти телесные повреждения мужчина получил в результате падения с высоты собственного роста, а переломы рёбер произошли после смерти и не вызвали повреждений внутренних органов).

«В настоящее время отобраны определённые образцы, и проводится углублённый анализ. Окончательную причину установят после проведения всего комплекса исследований», — информируют в полиции.

Кроме того, уже допрошены свидетели и очевидцы происшествия, ведётся следствие, находящееся на личном контроле руководства Главного управления Нацполиции в Одесской области.