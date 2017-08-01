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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Задача губернатора по улучшению результатов ВНО выполняется …с точностью до наоборот?

Категория: Новости


Задача губернатора по улучшению результатов ВНО выполняется …с точностью до наоборот?

Так, по информации Украинского центра оценивания качества образования с тестами по украинскому языку не справились более 8% участников ВНО из Одесской области, с историей Украины -16%, а с математикой-до 20% .
Но хуже всего обстоят дела с тестами по физике. Там число несправившихся доходит до 28%.
Это, кстати, на 9% хуже, чем в прошлом году.
В общем, как и в предыдущие годы , одесские абитуриенты показали одни из худших результатов в стране.
Впрочем, по словам губернатора, определенные положительные сдвиги все-таки есть. «Ведь в конечном итоге регион по результатам ВНО занял 17 место в стране . В то же время, в прошлом году мы заняли двадцатое место! Так что на лицо плюс три позиции!»
К тому же, в сельских районах, по данным Максима Степанова, показатели ВНО улучшились почти на 10%

 



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