Министерство Обороны намерено воевать за Тарутинскую степь

Правда, пока не на земле или в воздухе, а только в суде.

16 августа в Одесской окружном административном суде начнутся слушания по иску Министерства обороны по отмене решения областного совета о создании заказника «Тарутинская степь».

Дело в том, что ранее там располагался военный полигон, поэтому военные считают эту территорию своей. Однако, по мнению экспертов, военные отстаивают свои «преимущественные права» отнюдь не для того, чтобы использовать бывший полигон по прямому назначению. А для того, чтобы сдавать эти земли в аренду фермерам.

Однако, по мнению экологов, этого нельзя допустить, поскольку в «Тарутинской степи» произрастают многие уникальные растения и живут редкие животные, которые могут пострадать в случае, если там начнется активная сельскохозяйственная деятельность.