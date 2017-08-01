Одесский Припортовый завод попытаются продать уже до конца года

Такую информацию предоставили в Фонде госимущества Украины.

При этом условия нового конкурса будут представлены в Кабмин не позднее ноября.

Руководство ФГИ не теряет надежды успешно и выгодно приватизировать предприятие, являющееся одним из крупнейших отечественных производств аммиака и карбамида.

Впрочем, как выясняется, за последние несколько лет степень успешности продажи в глазах госчиновников сильно «скукожилась».

Ведь если всего три года назад ОПЗ рассчитывали выручить до миллиарда долларов, то теперь и двести пятьдесят-триста миллионов будут считаться успешной сделкой.

Таким образом, за три года привлекательность этого уникального предприятия снизилась почти в четыре раза!

Напомним, что существенную роль в этом сыграла деятельность целого ряда местных «правдорубов», включая бывшего губернатора одесской области Михаила Саакашвили, которые активно создавали вокруг предприятия скандальную атмосферу.

По мнению экспертов – это делалось именно с целью отпугнуть серьезных покупателей и сбить стартовую цену ОПЗ.