Одесский Припортовый завод попытаются продать уже до конца года

Такую информацию предоставили в Фонде госимущества Украины.
При этом условия нового конкурса будут представлены в Кабмин не позднее ноября.
Руководство ФГИ не теряет надежды успешно и выгодно приватизировать предприятие, являющееся одним из крупнейших отечественных производств аммиака и карбамида.
Впрочем, как выясняется, за последние несколько лет степень успешности продажи в глазах госчиновников сильно «скукожилась».
Ведь если всего три года назад ОПЗ рассчитывали выручить до миллиарда долларов, то теперь и двести пятьдесят-триста миллионов будут считаться успешной сделкой.
Таким образом, за три года привлекательность этого уникального предприятия снизилась почти в четыре раза!
Напомним, что существенную роль в этом сыграла деятельность целого ряда местных «правдорубов», включая бывшего губернатора одесской области Михаила Саакашвили, которые активно создавали вокруг предприятия скандальную атмосферу.
По мнению экспертов – это делалось именно с целью отпугнуть серьезных покупателей и сбить стартовую цену ОПЗ.