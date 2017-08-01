Патрульные полицейские не разбираются в оружии?

Накануне на странице в Фейсбуке Патрульная полиция Одессы поместила информацию о задержании ночью в аркадии 27-летнего мужчины. Который привлек внимание патрульных своим неадекватным поведением.

У задержанного был обнаружен сверток с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое. А так же предмет, похожий на холодное оружие!»

Человек задержан, «…а подозрительные вещи направлены на экспертизу». В действиях задержанного прослеживается нарушение сразу нескольких статей уголовного кодекса -309 (незаконный оборот наркотических средств) и 263 (незаконное обращение с оружием).

Отметим, однако, что если «кристаллический порошок» непонятного происхождения действительно нуждался в экспертном исследовании, то с «предметом, похожим на холодное оружие» такая длительная (и не дешевая ) процедура, судя по фотофиксации, была бессмысленна изначально. Дело в том, что согласно действующему законодательству, для того, чтобы нож мог считаться холодным оружием, необходимо, чтобы он соответствовал сразу нескольким четким критериям. Среди них- длина клинка более 90 миллиметров, толщина –не менее 2,6 миллиметров и т.д. И в том числе, так называемый упор, препятствующий попаданию руки на режущую часть.

Так вот, судя по размещенным на странице Патрульной полиции фотографиям, в найденном у задержанного в Аркадии ноже никакого упора нет. А наличие травмоопасной рукоятки автоматически переводит практически любой нож в раздел хозяйственно-бытовых инструментов, хранение и ношение которых никак не регламентируется законодательством.

Таким образом владение и ношение подобного «изделия» никак не является нарушением Закона, а следовательно , не влечет никакого наказания.

Почему ни сами патрульные, ни дежурный офицер, который оформлял задержание, не обратили внимания на столь явную особенность найденного у задержанного «предмета» и продолжают «шить» ему оружейную статью, пока остается только догадываться.