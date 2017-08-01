Очередной концерт Светланы Лободы в Одессе был отменен из-за угроз патриотов. Об этом сообщил организатор выступления Артем Вознюк.

Концерт должен был состояться 3 сентября на стадионе «Черноморец». Вознюк прокомментировал решение об отмене массового мероприятия следующим образом:

«К сожалению, практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города. Эти люди называют себя патриотами и активистами. Если патриотизм проявляется в бросании петард и дымовых шашек... в борьбе с девушкой, артисткой, на концерты которой ходят десятки тысяч людей, то это выглядит очень странным... Я скорее назвал бы это шантажом и беспределом», - написал он на своей страничке в «Фейсбуке».

Напомним, ранее экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко пригрозил сорвать выступление. Радикалы возмущены тем, что Светлана Лобода регулярно выступает в России. В мае прошлого года они уже срывали концерт певицы в одесском клубе «Ибица». Их подержал губернатор Одесской области Максим Степанов, который публично осудил идею провести очередной концерт Лободы в Одессе.

«Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на РуТВ, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю - абсолютно бессмысленны», - подчеркнул политик.



Отметим, что 3 сентября в Одессе Лобода собиралась петь под фонограмму, о чем сообщалось на рекламных плакатах.