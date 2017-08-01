Уже который год одесский промрынок «7 км» оказывает помощь отделению онкогематологии детской облбольницы.

Так, в 2008 году по инициативе основателя рынка В. Л. Добрянского в отделении был сделан капитальный ремонт. И с тех пор регулярно рынок помогает отделению в создании необходимых условий для деток, проходящих там лечение. Это и строительные материалы для косметического ремонта палат, бытовая химия и многое другое.

Главное, — считает администрация рынка – это пожелание всем детям скорейшего выздоровления и счастливого будущего!