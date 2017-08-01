 
Информация к новости
  • Просмотров: 81
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейскую машину

Категория: Новости

Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейскую машину

Вчера сотрудник полиции Усатовского отдела полиции попал в ДТП и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Правоохранитель исполнял свои служебные обязанности, когда в его автомобиль на большой скорости влетел другой. Пострадавшего полицейского в тяжелом состоянии доставили в Одесскую областную больницу. Водитель-нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

- Я очень надеюсь, что юноша 1991 года рождения, несмотря на травмы, поправиться, мы делаем для этого все, что от нас зависит, - написал в Фейсбуке Дмитрий Головин.  - Вообще ситуация с пьяными водителями становится уже серьезной угрозой, вижу необходимость немедленно разворачивать внеплановые мероприятия (достаточно непопулярные) по профилактике таких случаев!



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 