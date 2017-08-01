Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейскую машину

Вчера сотрудник полиции Усатовского отдела полиции попал в ДТП и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Правоохранитель исполнял свои служебные обязанности, когда в его автомобиль на большой скорости влетел другой. Пострадавшего полицейского в тяжелом состоянии доставили в Одесскую областную больницу. Водитель-нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

- Я очень надеюсь, что юноша 1991 года рождения, несмотря на травмы, поправиться, мы делаем для этого все, что от нас зависит, - написал в Фейсбуке Дмитрий Головин. - Вообще ситуация с пьяными водителями становится уже серьезной угрозой, вижу необходимость немедленно разворачивать внеплановые мероприятия (достаточно непопулярные) по профилактике таких случаев!