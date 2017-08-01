Семье одесских пятерняшек выделили более 130 тысяч гривен из городского бюджета

Из городского бюджета Одессы выделили 137 тыс. 836 гривен материальной помощи семье Оксаны Кобелецкой.

Извещающее об этом распоряжение мэра Одессы Геннадия Труханова появилось на сайте горсовета.

Напомним, Оксана Кобелецкая в прошлом году родила пятерню. Одесса неоднократно помогала семье малышей, где помимо пятерни растет еще одна девочка. Власти уже подарили семье пятикомнатную квартиру и выделили 400 тыс. гривен. Позже Президент Украины Петр Порошенко вручил им ключи от микроавтобуса. В целом, в этом году город уже трижды оказывал помощь этой семье на сумму полумиллиона гривен.